DEB-Herren unterliegen Schweden im WM-Auftakt denkbar knapp

Die deutsche Herren-Nationalmannschaft ist am Freitagabend bei der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Tampere, Finnland, mit einer denkbar knappen Niederlage ins Turnier gestartet. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis unterlag vor 9179 Zuschauern in der Nokia Arena der schwedischen Auswahl mit 0:1.

Als bester Spieler auf deutscher Seite wurde der Stürmer Marcel Noebels ausgezeichnet. Bereits morgen Abend folgt mit der Partie gegen den Gastgeber aus Finnland der nächste WM-Einsatz für die deutsche Mannschaft in der Gruppe A. Spielbeginn ist um 19:20 Uhr deutscher Zeit. MagentaSport und Sport1 übertragen auch dieses Aufeinandertreffen live.

Bundestrainer Harold Kreis: „Die Mannschaft hat viel investiert und auch viel gemacht in dieser Partie, aber leider haben die Tore gefehlt. Das ist sicher aber auch eine Erkenntnis, die wir das morgige Spiel mitnehmen wollen. Wir haben uns nach dem zweiten Drittel vorgenommen mehr Schüsse und mehr Verkehr vor das gegnerische Tor zu bekommen. Das haben uns die Schweden jedoch nicht so einfach gemacht. Insgesamt sind die Leistung und der Einsatz der Mannschaft ein sehr guter Wegweiser für die Spiele, die uns noch erwarten.“

Verteidiger Moritz Seider: „Ich glaube, wir haben heute eine große Nation sehr lange ärgern können und haben uns auch überhaupt nicht versteckt. Wir haben einen der Top Favoriten des Turniers auch ein wenig unser Spiel aufgedrückt. Wir müssen denke ich ein paar Situationen besser ausspielen, dann sieht das auch wirklich ordentlich aus. Die Vorfreude auf morgen steigt natürlich. “

Stürmer JJ Peterka: „Wir haben wirklich bis zum Schluss daran geglaubt, dass wir dieses eine Tor schießen können, und auch hart daran gearbeitet. Aber es gibt natürlich diese Tage, wo der Puck einfach nicht reingeht. Wir haben uns gut vorbereitet und auch eine tolle Mannschaft dabei, die jung und hungrig ist. Wir haben den Schweden von Anfang an gezeigt, wie hart wir arbeiten.“

Der Spielplan der deutschen Herren-Nationalmannschaft