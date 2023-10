Der Stadtmarkt in einer besonderen Atmosphäre – Marktareal wird zur Spielstätte der Light Nights Augsburg

Während der Light Nights Augsburg hat auch der Stadtmarkt von Freitag, dem 20. bis zum Sonntag, dem 22. Oktober, länger geöffnet. Besucher haben bis 23 Uhr die Gelegenheit, das Marktareal in einer besonderen Atmosphäre mit Lichtinstallationen und musikalischer Unterhaltung zu erleben.

Zusätzlich bieten ausgewählte gastronomische Stände in der Viktualienhalle und in der Fleischhalle ihre Köstlichkeiten an.

Am Sonntag öffnet der Markt von 17 bis 23 Uhr. Auch wenn nicht alle Stände geöffnet sind: Das kulinarische Angebot und die Einkaufsmöglichkeiten sind vielfältig.