Einzigartiges Lichtfest kehrt zurück – Light Nights Augsburg feiern den 450. Geburtstag von Elias Holl

Ein einzigartiges Lichterfest kehrt in die Stadt zurück: Vom 20. bis 22. Oktober taucht Augsburg Marketing die Innenstadt erneut in ein funkelndes Meer aus Farben und Formen – täglich 19 bis 23 Uhr. Dieses Jahr steht das erfolgreiche Festival ganz im Zeichen des Holl-Jubiläums, welches den 450. Geburtstag von Elias Holl, der das Stadtbild Augsburgs geprägt hat, zelebriert.

Die Augsburger Innenstadt ist für ihre historische Architektur und ihre reiche Geschichte

bekannt. Doch vom 20. bis 22. Oktober erhält die City ein funkelndes Upgrade: die Light Nights sind zurück und locken mit leuchtenden Installationen und Animationen Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen in die Innenstadt. Drei Tage lang werden die Straßen, Plätze und Gebäude in fesselnde Lichtspiele gehüllt, die Staunen lassen– eine lebendige Leinwand, auf der kreative Köpfe ihre Visionen in Licht und Farbe präsentieren.

Light Nights im Zeichen von Elias Holl

In diesem Jahr nehmen die Light Nights eine besondere Rolle beim Feiern des 450. Geburtstags von Elias Holl ein, einem der bedeutendsten deutschen Architekten des 17.

Jahrhunderts. Augsburgs charakteristisches Stadtbild wurde maßgeblich von seinen architektonischen Werken beeinflusst. Wichtige Bauwerke wie das Rathaus, der Perlachturm,

der Neue Bau (das Eckerle Haus) und die ehemalige Lateinschule des St. Anna-Gymnasiums

werden besonders in den Fokus gerückt und erleuchtet. Der Rathausplatz bildet dabei wieder

das Herz der Light Nights. Dank der Kooperation mit dem Festival of Lights in Berlin wird auf

der Fassade des Rathauses ein beeindruckendes 3D-Videomapping präsentiert. Auch am Königsbau und im Annahof sind Videomappings von Kaiser Showtechnik zu bewundern.

Bunte Vielfalt in der ganzen Innenstadt

Der Schaezlergarten, kunstvoll inszeniert von den Kunstsammlungen und Museen der Stadt

Augsburg, der Moritzplatz mit einer Tesla-Lightshow und das McDonalds Haus am Königsplatz

sind nur einige der vielen Highlights. Eine besondere Überraschung erwartet die Besucherinnen und Besucher im Park-Bereich am Königsplatz, der die Geschichte dieses Ortes aufleben lässt.

Am Martin-Luther-Platz wird Interaktivität großgeschrieben: Hier können Besucherinnen und

Besucher die Projektionen auf der Annakirche nach eigenen Vorstellungen gestalten. Nur ein

paar Schritte weiter, in der Philippine-Welser-Straße, erwartet die Passantinnen und

Passanten ein Meer aus Farben und Formen. Ein beeindruckendes Lichtdach spannt sich über

die gesamte Straße und schafft einen leuchtenden Tunnel zum Staunen. Wer auch kulinarisch

verwöhnt werden möchte, sollte den Stadtmarkt besuchen. Neben Speis und Trank bietet der

Markt eine faszinierende Beleuchtung, die zum Verweilen und Genießen bis ebenfalls 23 Uhr

einlädt.

Oberbürgermeisterin Eva Weber ist stolz, dass die Light-Nights jährlich so viele Augsburgerinnen und Augsburger sowie Gäste begeistert: „Diese Veranstaltung ist nicht nur

ein fester Höhepunkt in unserem Jahreskalender, sondern schenkt uns auch immer wieder

neue, inspirierende Eindrücke. Sie ist ein weiterer Höhepunkt in den Feierlichkeiten zum

Holl-Jahr in Augsburg. Neben allen Künstlerinnen und Künstlern gilt mein besonderer Dank

allen Partnern und Sponsoren, insbesondere dem Hauptsponsor, der Stadtsparkasse

Augsburg. Dank ihrer großzügigen finanziellen Unterstützung wird der Annahof zu einem

integralen Teil dieses Kunstevents für alle, und ein weiterer Holl-Bau kann bei den Light

Nights in Szene gesetzt werden.“

Zugänglichkeit und Einbindung

Augsburg Marketing stellt als Veranstalter sicher, dass die Light Nights für alle zugänglich und

kostenlos sind. Der Strom für das Lichtspektakel wird vom Partner swa bezogen und besteht zu 100% aus Ökostrom.

Mehr Details zum Programm und weiterführende Informationen finden sich auf der Website

augsburg-city.de/lightnights