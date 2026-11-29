Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in ein Schulgebäude in Ansbach eingebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag, 27. November 2026, 18 Uhr, und Samstag, 28. November 2026, 9.30 Uhr, in der Schreibmüllerstraße. Die Unbekannten warfen mutmaßlich mit einem schweren Gegenstand die Verglasung der Zugangstür ein und gelangten so in das Gebäude.

Im Inneren brachen der oder die Täter zahlreiche Spinde auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch ein möglicher Entwendungsschaden ist, steht noch nicht fest.

Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

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