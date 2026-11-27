Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (26. November 2026) in ein Einfamilienhaus in Seukendorf eingebrochen und haben Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Betrag gestohlen.

Zwischen 18:45 Uhr und 23:15 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem freistehenden Wohnhaus in der Fichtenstraße. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürth sicherte am Tatort Spuren. Das zuständige Fachkommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Fichtenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Landshut: Einbruch und Einbruchsversuch – Zeugen gesucht · Polizei sucht Zeugen nach Messer-Drohung in Regensburg

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Mittelfranken