Einbruch in Bayreuth: Hochwertige Baumaschinen gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in den Lagerraum eines Baumarkts im Bayreuther Industriegebiet eingebrochen und haben hochwertige Baumaschinen sowie Werkzeuge gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, durch ein eingeschlagenes Fenster Zugang zu dem Lagerraum. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Wert der Beute liegt im mittleren fünfstelligen Bereich, der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. Wer im Tatzeitraum im Bereich der Ottostraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern beziehungsweise zum Verbleib der Beute geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

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