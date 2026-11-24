Nach Ermittlungen der Augsburger Kriminalpolizei gegen eine international agierende Gruppierung wurden in Rumänien elf Haftbefehle vollzogen. Die Beschuldigten stehen im Verdacht des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt seit Juli 2025 unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg. Insgesamt wurden 14 rumänische Tatverdächtige im Alter von 20 bis 36 Jahren ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, seit 2024 insbesondere zehn junge Frauen aus Rumänien nach Deutschland gebracht und der Zwangsprostitution zugeführt zu haben.

Durchsuchungen in vier Ländern

Bei einer länderübergreifenden Durchsuchungs- und Festnahmeaktion am 22. Oktober 2026 in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rumänien wurden insgesamt 17 Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Drei davon entfielen auf Deutschland. In Rumänien wurden außerdem elf Haftbefehle vollzogen. Beteiligt waren neben der Augsburger Kriminalpolizei die Kriminalpolizeien aus Hessen und Baden-Württemberg sowie rumänische Behörden.

Bei den Maßnahmen in Rumänien wurden zudem drei hochwertige Immobilien, ein Pkw und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich zum Zwecke der Einziehung sichergestellt. Die Ermittlungen richten sich gegen die rumänischen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung sowie der besonders schweren Zwangsprostitution in Tateinheit mit Zuhälterei.

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