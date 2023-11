„Er ist ein Diktator“: Joe Biden und Xi Jinping treffen sich in San Francisco

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ist am Mittwoch mit US-Präsident Joe Biden in San Francisco zusammengetroffen. Die Politiker führten unter anderem Gespräche über den wirtschaftlichen. Xi will eine bessere Zusammenarbeit, allerdings zu Chinas Bedingungen. Die Beziehung der Länder war in diesem Jahr nach einigen Vorfällen besonders angespannt.