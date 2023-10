FC Augsburg | Der neue Cheftrainer Jess Thorup könnte eine gute Wahl sein

Der FC Augsburg hat einen neuen Cheftrainer. Am Sonntag gab der Bundesligist die Verpflichtung des erfahrenen und erfolgreichen Dänen Jess Thorup bekannt. Er könnte wirklich eine gute Wahl sein.

Der neue Chefcoach des FC Augsburg, Jess Thorup, ist ein erfahrener Trainer mit über 12 Jahren Erfahrung als Cheftrainer. Wie sich die Pressevertreter am Dienstag selbst überzeugen zu können verfügte er über eine positive und souveräne Ausstrahlung sowie die notwendige Autorität. Die Verantwortlichen (Sportdirektor Jurendic, Geschäfsführer Ströll, sowie die Leiter Lizenzspieler und Entwicklung Janker und Moser) haben sich nach einigen Gesprächen ab vergangenen Dienstag davon ein umfangreiches Bild gemacht. Thorup hat aber auch sportlich so manches in seiner Vita stehen. Seine größten Erfolge als Trainer waren der Gewinn der dänischen Meisterschaft in den Jahren 2018 (FC Midtjylland) und 2022 (FC Kopenhagen). 2013 sicherte er sich den Sieg im dänischen Pokals mit Esbjerg fB, im gleichen Jahr wurde er auch zum dänischen Trainer des Jahres 2013 ernannt. Thorup war anschließend drei Jahre für die U20- und die U21-Auswahl seines Landes verantwortlich und erreichte mit dem Nachwuchs das Halbfinale der U21-Europameisterschaft 2015.

Trainer mit Deutschland-Vergangenheit

Als Spieler war er unter anderem für den KFC Uerdingen in Deutschland aktiv und absolvierte 41 Spiele in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal. In seiner aktuellen Trainerlaufbahn war er beim FC Kopenhagen, KAA Gent und FC Midtjylland tätig. Neben den erwähnten Titelspielzeiten sicherte er mit seinen Teams durchgängig Top-5-Platzierungen in den jeweiligen Ligen.

Thorup kann junge Spieler entwickeln

Thorup hat zudem eine beeindruckende Bilanz bei der Entwicklung junger Spieler. Beispiele dafür sind Jonas Wind, der aus der Jugend von Kopenhagen stammt und für 12 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg transferiert wurde, sowie Rasmuss Hojlund, der aus der Jugend von Kopenhagen stammt und zwischenzeitlich bei Manchester United spielte und einen Marktwert von 65 Millionen Euro hat.

Jess Thorup hat bewiesen, dass er in der Lage ist, eine Mannschaft während einer Saison voranzutreiben und Spieler zu entwickeln. Seine Erfahrung und Fähigkeiten machen ihn zu wohl zu einer geeigneten Wahl für den FCA, insbesondere in der aktuellen Situation, in der eine natürliche Autorität und Erfahrung gefragt sind.