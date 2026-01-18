Augsburger Panther feiern verdienten 4:1-Sieg in Straubing

Starker Auftritt im Schlussdrittel: Die Augsburger Panther nehmen nach fast vier Jahren wieder drei Punkte aus Straubing mit.

Die Augsburger Panther haben erstmals seit Februar 2022 wieder in Straubing gewonnen. Im Auswärtsspiel bei den Tigers setzten sich die Panther dank eines starken Schlussdrittels mit 4:1 durch. Die Tore erzielten Riley Damiani (37.), Alexander Blank (41., 60.) und D.J. Busdeker (53.), während für Straubing Stephan Daschner (11.) traf.

Personell musste Headcoach Bill Peters auf mehrere Spieler verzichten. Neben Anthony Louis und Alexandre Grenier fiel auch T.J. Trevelyan aus, der sich im Spiel gegen Frankfurt verletzte. Im Tor gab es einen Wechsel: Peyton Jones ersetzte Michael Garteig und stand fortan zwischen den Pfosten.

Die Panther starteten stark in die Partie und waren in der Anfangsphase das bessere Team. Trotz einiger Chancen und einer doppelten Überzahl in den ersten Minuten konnten sie jedoch noch keine Treffer erzielen.

Straubing trifft aus dem Nichts

Obwohl der AEV zunächst die besseren Möglichkeiten hatte, gingen die Gastgeber überraschend in Führung. In der 11. Minute erzielte Stephan Daschner nach einem abgefälschten Schuss von Marcel Brandt das 1:0 für Straubing. Die Tigers kamen zunehmend besser ins Spiel und hätten in der Schlussphase des ersten Drittels das Ergebnis ausbauen können, doch Jones hielt sein Team mit starken Paraden im Spiel.

Damiani gleicht aus – und Blank bringt AEV in Führung

Im zweiten Drittel war es wieder der Augsburger Torwart Peyton Jones, der das Spiel im Griff hatte, als Straubing eine doppelte Überzahl ungenutzt ließ. Auf der anderen Seite erzwang Sebastian Zwickl einen Puckverlust der Tigers, und Riley Damiani nutzte die Chance, als Brandt einen Schuss abfälschte und der Ausgleich fiel (37.). Kurz darauf wäre es fast zu einer Führung gekommen, doch mit einem 1:1 ging es ins Schlussdrittel.

Dort gelang den Panther der perfekte Start: Nur 34 Sekunden nach Wiederbeginn setzte Alexander Blank mit einer tollen Einzelleistung zum Solo an und brachte den AEV erstmals in Führung (41.).

Panther dominieren im Schlussabschnitt

Die Tigers drängten nun auf den Ausgleich, doch Augsburgs Goalie Peyton Jones zeigte weiterhin eine starke Leistung und hielt den Vorsprung. In der 51. Minute hatte Busdeker die Chance, auf 1:3 zu erhöhen, doch Haukeland im Tor der Tigers konnte den Schuss noch abwehren. Zwei Minuten später machte Busdeker es dann besser: Bei einem Zwei-auf-Eins-Konter traf er mit einem wunderschönen Schuss genau in den Winkel (53.).

Straubing war nun kaum noch gefährlich, und der AEV spielte die Partie souverän herunter. In der letzten Spielminute setzte Alexander Blank mit einem Treffer ins leere Tor den finalen 4:1-Schlusspunkt und sicherte den verdienten Sieg.

Nach dem 6:3 am Freitag gegen Frankfurt konnten die Fuggerstädter so an diesem Wochenende wichtige sechs Zähler eingefahren werden. Am kommenden Sonntag möchte man an dieser Stelle weiter machen. Dann geht es zum Tabellenneunten Nürnberg und zuhause gegen Bremerhaven weiter.