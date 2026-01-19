Newsletter
Wohnhausbrand in Zachenberg: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wohnhausbrand in Zachenberg: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Zachenberg im Landkreis Regen kam es in der Nacht des 18. Januar 2026 zu einem Brand in einem Wohnhaus. Zwei der Bewohner wurden dabei verletzt.

Notruf nach nächtlicher Entdeckung des Feuers

Die Bewohner bemerkten das Feuer kurz vor 23:00 Uhr und verließen rasch das Gebäude. Sie suchten Hilfe bei einem Nachbarn, der umgehend den Notruf alarmierte. Der Brand brach vermutlich in der Erdgeschosswohnung aus und beschädigte auch die darüber liegende Wohnung.

Haus vorerst unbewohnbar

Aktuell ist das Wohnhaus nicht mehr bewohnbar. Die beiden betroffenen Bewohner, im Alter von 50 und 47 Jahren, erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

