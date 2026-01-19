24-Jähriger bedroht Jugendliche in Münchner S-Bahn – Festnahme durch Bundespolizei

In der Nacht zum Sonntag, den 18. Januar, ereignete sich eine Bedrohungssituation in einer S-Bahn der Linie S6 zwischen den Stationen Leuchtenbergring und Ostbahnhof in München. Die Bundespolizei nahm einen 24-jährigen Mann vorläufig fest.

Bedrohung und Angriff in der S-Bahn

Gegen 00:45 Uhr kam es in der S-Bahn zu einem Angriff auf einen 17-jährigen deutschen Jugendlichen. Der 24-jährige Tatverdächtige aus dem Jemen beleidigte den Jugendlichen und drohte ihm sowie zwei weiteren Jugendlichen im Alter von 17 und 18 Jahren. Er deutete an, einen Gegenstand aus seiner Jacke zu ziehen, was die Jugendlichen als Messerbedrohung auffassten.

Einsatz der Bundespolizei am Ostbahnhof

Alle Beteiligten verließen die S-Bahn am Münchner Ostbahnhof. Die Jugendlichen begaben sich direkt zum Bundespolizeirevier. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Tatverdächtigen am Bahnsteig 2 an. Aufgrund der gemeldeten Bedrohung legten die Beamten den Mann unter Vorhalt der Dienstwaffe zu Boden und fesselten ihn. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen sowohl bei der Fesselung als auch bei der anschließenden Durchsuchung.

Keine Waffe gefunden, Tatverdächtiger entlassen

Im Zuge der Ermittlungen konnte weder eine Waffe bei dem Tatverdächtigen noch im Bereich des Bahnsteigs gefunden werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an, während der der Mann weiterhin Widerstand zeigte und nach der Dienstwaffe eines Beamten griff. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sind im Gange.