Die Geissens, Carmen, Davina Shakira, Robert, Shania Tyra Geiss, FC Augsburg vs. SC Freiburg, Fussball, 1. Bundesliga, 18. Spieltag, 18.01.2026 Foto: Kolbert-Press
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen Geiss haben am vergangenen Wochenende in der Fuggerstadt Station gemacht. Das aus dem Fernsehen bekannte Unternehmerpaar nahm an einer Immobilienmesse teil und zeigte sich zudem in der WWK Arena.

Hintergrund des Aufenthalts war eine Immobilienveranstaltung im „Kongress am Park“. Dort präsentierten die Geissens ihr Unternehmen Geissens Real Estate, das sich auf den Vertrieb von Luxusimmobilien, unter anderem in Dubai, spezialisiert hat.

Neben dem beruflichen Termin nutzten die TV-Stars ihren Aufenthalt auch für einen Abstecher in die WWK Arena. Dort verfolgten sie ein Bundesligaspiel des FC Augsburg und sorgten bei Fans für Aufmerksamkeit.

Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

