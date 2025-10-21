Newsletter
Dienstag, Oktober 21, 2025
Vincent Kompany | Foto: Sebastian Pfister
FC Bayern verlängert Vertrag mit Trainer Vincent Kompany bis 2029

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Cheftrainer Vincent Kompany vorzeitig bis zum Jahr 2029 verlängert. Nach dem erfolgreichen Start in die neue Saison setzt der deutsche Rekordmeister damit ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Vertrauen in den belgischen Coach.

Kompany, der erst im Sommer 2024 zum FC Bayern gekommen war, überzeugte in den ersten Monaten mit klaren spielerischen Ideen und starken Ergebnissen. Ursprünglich war sein Vertrag bis 2027 datiert, doch die Vereinsführung reagierte auf die positive Entwicklung und band den 38-Jährigen langfristig an den Klub.

Seit seinem Amtsantritt hat Kompany dem Team eine neue Struktur verliehen und mit seiner ruhigen, aber bestimmten Art schnell Anerkennung innerhalb des Vereins und bei den Fans gefunden. Die vorzeitige Verlängerung gilt als Zeichen dafür, dass die Verantwortlichen an eine nachhaltige Zusammenarbeit glauben und den eingeschlagenen Weg fortsetzen wollen.

Der FC Bayern sieht in Kompany nicht nur einen Trainer für die Gegenwart, sondern auch eine zentrale Figur für die Zukunft des Vereins.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

