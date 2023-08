FC Bayern verpflichtet neuen Torwart

Der FC Bayern München hat den Torwart Daniel Peretz verpflichtet.

Der 23-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 beim deutschen Rekordmeister unterschrieben. Er wechselt vom israelischen Erstligisten Maccabi Tel Aviv nach München. Peretz wird die Rückennummer 18 tragen.

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, sagte: „Mit Daniel Peretz haben wir eine gute Perspektive für unser Torwart-Team – sowohl für diese Saison als auch für die Zukunft. Daniel Peretz ist ein talentierter Torwart. In seinen jungen Jahren hat er sein Können nicht nur national, sondern auch international unter Beweis gestellt.“

„Es ist der Traum eines jeden Kindes, für einen so großen Verein wie den FC Bayern spielen zu dürfen. Als ich von dem Interesse der Bayern hörte, hatte ich nur einen Wunsch: hierher zu wechseln. Ich bin hungrig auf alles, was jetzt kommt.“, so der Neuzugang.

Peretz begann seine Karriere im Alter von sechs Jahren bei Maccabi Tel Aviv und schaffte den Sprung in den Profifußball. Für eine Saison wurde er an Beitar Tel Aviv Bat Yam ausgeliehen. Im vergangenen November gab er sein Debüt in der A-Nationalmannschaft nach starken Leistungen in der U21, mit der er unter anderem die Qualifikation für die Olympischen Spiele feierte.