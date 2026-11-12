Flugbereitschaft bleibt bis mindestens 2036 in Köln-Wahn

Der seit Jahren beschlossene Umzug der Flugbereitschaft von Köln-Wahn an den Hauptstadtflughafen BER wird frühestens im Jahr 2036 möglich sein. Das bestätigt die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) dem “Spiegel”. Die Fertigstellung der Zielstruktur des Regierungsflughafens am Standort BER werde für die Jahre 2036 bis 2038 prognostiziert, so die Bima.

Der Gesamtumzug der Flugbereitschaft könne erst nach Abschluss dieser Baumaßnahmen erfolgen. So muss unter anderem das Planfeststellungsverfahren geändert werden, weil die Zahl der Regierungsmaschinen auf 18 angewachsen ist. Die größere Flotte habe den Flächenbedarf erheblich ausgeweitet, so die Bima. Statt ursprünglich rund 304.000 Quadratmetern brauche die Flugbereitschaft nun 580.000.

Durch das Verbleiben der Jets am Standort Köln-Wahn finden regelmäßig Bereitstellungsflüge nach Berlin statt, Regierungsvertreter steigen dann erst am BER zu. Die Grünen kritisieren den Zeitplan und fordern einen schnelleren Umzug. Der Verteidigungsminister müsse die Pläne für die Unterbringung der Flugbereitschaft am Regierungsterminal in Berlin dringend schneller realisieren, sagte der Haushaltsexperte der Grünen im Bundestag, Sebastian Schäfer, dem “Spiegel”. Die Unzahl an Leerflügen der Flugbereitschaft zwischen Berlin und Köln-Wahn müsse aufhören, damit Umwelt und Bundeshaushalt nicht weiter unnötig belastet werden.