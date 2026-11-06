Fußgänger stirbt nach Unfall mit Radfahrer in Zirndorf

Ein bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer schwer verletzter Fußgänger ist am Donnerstagabend in einem Krankenhaus gestorben.
Der Unfall ereignete sich in Zirndorf. Die weiteren Ermittlungen hat inzwischen die Verkehrspolizei Nürnberg übernommen.
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