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Fußgänger stirbt nach Unfall mit Radfahrer in Zirndorf

Fußgänger stirbt nach Unfall mit Radfahrer in Zirndorf
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer schwer verletzter Fußgänger ist am Donnerstagabend in einem Krankenhaus gestorben.

Der Unfall ereignete sich in Zirndorf. Die weiteren Ermittlungen hat inzwischen die Verkehrspolizei Nürnberg übernommen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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