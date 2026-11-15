Gerlach fordert Umsetzung von 550-Millionen-Euro-Zuschlägen

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach fordert vom Bund zusätzliche Unterstützung für die Krankenhäuser. Die versprochenen Zuschläge von jährlich 550 Millionen Euro müssten noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Gerlach äußerte sich am 15. November 2026 zum bevorstehenden 49. Deutschen Krankenhaustag, der am Montag in Düsseldorf beginnt. Die zusätzlichen Mittel sollen die Kliniken in der schwierigen Phase der Transformation entlasten.

Daneben verlangte die Ministerin einen schnellen Abbau bürokratischer Belastungen. Der Entwurf für ein Entbürokratisierungsgesetz sieht unter anderem den Wegfall schwerfälliger Berichts- und Nachweispflichten vor. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, erklärte Gerlach. Für eine spürbare Entlastung brauche es jedoch weitere Maßnahmen. Dazu zählte sie den Verzicht auf höhere Prüfquoten durch den Medizinischen Dienst sowie eine Weiterentwicklung und flexiblere Gestaltung personeller Vorgaben.

Notfallreform soll Kliniken entlasten

Auch eine rasche Umsetzung der Notfallreform könne die Krankenhäuser nach Einschätzung der Ministerin entlasten. Integrierte Notfallzentren könnten dazu beitragen, Fälle, die ambulant behandelt werden können, aus den Notaufnahmen in geeignete Praxen zu steuern.

Als Beispiel verwies Gerlach auf das „Rosenheimer Modell“. Dabei arbeiten die stationäre Notaufnahme, eine Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und kooperierende Arztpraxen eng zusammen. Patienten werden nach ihrer Dringlichkeit eingeschätzt und während der regulären Öffnungszeiten an eine der kooperierenden Praxen weitergeleitet, wenn dort eine ambulante Behandlung möglich ist.

Rund 2000 Leistungsgruppen zugewiesen

Mit Blick auf die Krankenhausreform in Bayern teilte Gerlach mit, dass bereits rund 2000 beantragte Leistungsgruppen zugewiesen worden seien. Die erstmalige Zuweisung solle bis zum Jahresende abgeschlossen werden.

Die Krankenhauslandschaft befinde sich zwar im Umbruch, die Versorgung der Menschen bleibe aber stabil, betonte die Ministerin. Bayern wolle die Kliniken und ihre Träger bei diesem Prozess weiter unterstützen.