Linke fordert Winterhilfe für Gaza

Linken-Chefin Ines Schwerdtner fordert die Bundesregierung auf, nach den schweren Überschwemmungen im Gazastreifen schnell eine Winterhilfe für das Palästinensergebiet auf den Weg zu bringen. „Das wäre ein Zeichen der Menschlichkeit und ein klares Signal, dass Deutschland bei diesem brutalen Krieg gegen die Menschen in Gaza nicht länger tatenlos zuschaut“, sagte Schwerdtner der Funke-Mediengruppe.

Die Linken-Vorsitzende verwies auf den kürzlichen Beschluss der Bundesregierung, der Ukraine zusätzlich 200 Millionen Euro für die Winterhilfe zur Verfügung zu stellen. Die Regierung wisse also, wie schnelle Hilfe gehe. Das sei absolut richtig gewesen, sagte Schwerdtner. Aber ein Kind in Gaza friere nicht anders als ein Kind in Charkiw. Die Parteichefin sagte an die Adresse der Bundesregierung, auch für Gaza müsse sie sofort Winterhilfe auf den Weg bringen.

Schwere Regenfälle hatten im Gazastreifen Zehntausende Zelte überflutet und die humanitäre Lage massiv verschärft. Aus einer Naturkatastrophe werde eine humanitäre Katastrophe, das sei nichts weiter als internationales politisches Versagen, kritisierte Schwerdtner und forderte, Hilfslieferungen für die Menschen in Gaza zu ermöglichen.