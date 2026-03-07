Gesamtmetall-Präsident fordert Wochenarbeitszeit
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gesamtmetall-Präsident fordert Wochenarbeitszeit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Präsident von Gesamtmetall, Udo Dinglreiter, fordert die Bundesregierung auf, die versprochene Wochenarbeitszeit umzusetzen. „Die Koalition muss die Wochenarbeitszeit einführen – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – und die Vertrauensarbeitszeit ohne Arbeitszeitaufzeichnung absichern. Das wäre für die Unternehmen sicher ein gutes Signal“, sagte Dinglreiter der „Rheinischen Post“ (Samstag).

Bauarbeiter auf einer Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Er betonte: „Betriebe und Arbeitnehmer wünschen sich diese Flexibilisierung. Es geht jedoch nicht darum, die Arbeitszeit zu erhöhen. Es geht nur darum, sie flexibler zu verteilen.“

Zugleich fordert Dinglreiter mehr Tempo von der Bundesregierung: „Die Richtung stimmt, aber es geht auch unter der Regierung Merz alles zu langsam. Die Analysen sind gemacht, jetzt muss gehandelt werden. Bis zur Sommerpause müssen die wesentlichen Reformen auf den Weg gebracht sein.“

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Lokalpolitik

Oberbürgermeisterwahl: Stichwahl in Augsburg zwischen Weber und Freund

0
 Bei der Oberbürgermeisterwahl in Augsburg kommt es offiziell zu...
Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Größerer Polizeieinsatz in Bruckmühl: Vermisster Senior und Partnerin weiterhin verschwunden

0
Am Samstagnachmittag, den 7. März 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 07.03.2026

0
Heute im Polizeibericht: Rehling – Verkehrsunfallflucht | Biberbach - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoss | Rain -Ein Bier zu viel | Fischach - Sachbeschädigung an geparktem PkwFischach - Sachbeschädigung an geparktem Pkw | Diedorf - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neueste Artikel