Gewinnspiel | Skyline Park bei Nacht – Bayerns größter Freizeitpark Skyline Park bei Nacht am 14. August

Am 14. August 2023 findet das Kultevent „Skyline Park bei Nacht“ in Rammingen statt. Kommen auch Sie vorbei und treffen Sie an allen Ecken und Enden des größten Freizeitparks in Bayern auf Live-Bands, ausgefallene Walk-Acts und leckere Essensstände. Neu bespielte Flächen und noch mehr Gastronomieangebote sorgen für einen unvergesslichen Abend, an dem es Ihnen an nichts mangeln wird. Bei unterschiedlichster musikalischer Untermalung können Sie die über 60 Attraktionen bis Mitternacht nutzen und den Park bis nachts auskosten. Das Kultevent feiert am 14. August ab 17 Uhr einen unvergesslichen Abend für Groß und Klein.



Abfeiern unterm Sternenhimmel mit Alpenrock, Reggae & Co.

Mit den LAUSBUAM im Bayerischen Dorf! Die Alpenrockband hat mit „RESI, I HOL DI MIT

MEIM TRAKTOR AB“ schon mit dem millionenfach geklickten YouTube-Video gezeigt, wo’s

langgeht: Quetschn, E-Gitarre und mit bayerischen Partysound im LAUSBUAM-Style haben

die fünf Burschen den Alpenrock neu erfunden. Im Skyline Park werden die Alpenrocker auf

der Bühne im Bayerischen Dorf ordentlich Dampf machen und für sakrisch viel Gaudi für

Jung und Alt sorgen.

Den perfekten Gegenpart zu dem Alpenrock übernimmt der Reggae Sänger I Finton. Der

aus Simbabwe stammende Singer/Songwriter wird mit Reggea-Klassikern wie „No women,

no cry“, seinen eigenen Musikstücken und improvisierten Songs die Besucher faszinieren.

Mit seiner herzlichen Art und der außergewöhnlichen Stimme konnte er bereits bei ‚The

Voice of Germany‘ viele Zuschauer begeistern und kam sogar bis in die Sing-Offs der

beliebten TV-Show.

Ein weiteres großes Highlight wird die Band Hüttenpower sein. Die Coverband wird mit ihren

unvergleichlichen Stimmen einen Knaller nach dem anderen singen und somit die Area rund

um den Kuhstall zum Toben bringen.

Für noch mehr Musik im Park wird auch wieder der Musiker Adi Hauke sorgen. Musik ist

seine Passion. Die Gitarre ist seine Geliebte. Er spielt eigene und bekannte Songs von

Blues, Rock über Reggae, Pop bis hin zu elektronischer Musik. Die richtige Mischung macht

ihn zum Liebling aller Zuhörer. Akustikgitarren, Cigar-Box Guitars, die Hangdrum, das

Didgeridoo – mit dieser Ausstattung sind selbst spontane Publikumswünsche kein Problem.

Am Eingang des Parks wird Sie der Skyline Park Dauerbrenner Sigi Eckl willkommen

heißen. Neben den Live-Musikern wird auch wieder der beliebte DJ High Def die Besucher

des Parks mit Musik begeistern.

Atemberaubende Walk-Acts und gigantisches Hochfeuerwerk

Wen einmal das Skyline Park bei Nacht-Fieber gepackt hat, der kann den Zauber eines

Besuchs bei Nacht verstehen. Neben großartigen Live-Bands & dem DJ beim Sky Shot,

werden auch Jongleure bei Einbruch der Dämmerung LED-Keulen kunstvoll durch die Luft

werfen. Ein weiterer Blickfang wird die erstklassige Stelzenartistik der „Kompanie

Abgefahren“ sein. Schon von Weitem sichtbar, fast durch den Raum schwebend, wie aus

einer anderen Welt, tanzen und posieren die leuchtenden Stelzenfiguren durch die Nacht.

Wer ergattert ein gemeinsames Foto mit den Space-Schmetterlingen oder weiteren

Leuchtwesen in phantasievollen und fröhlichen Kostümen? Zudem werden Schminkerinnen

und Tattoo-Künstler Farbe und Glamour auf die Haut der Nachtschwärmer und

Freizeitparkfans bringen.

Die Gruppe der Wushu Taichi Akademie wird an unterschiedlichen Orten im Park einen

Löwentanz aufführen und mit den Besuchern interagieren. Der alte volkstümliche

Kostümtanz wird von einer chinesischen Trommel, Zimbalen und einem Gong begleitet.

Zudem wird der Clown Rinaldo Groß und Klein mit seinen unglaublichen Seifenblasen

faszinieren. Den Abschluss und das Grande Finale des Abends bildet das fulminante

Hochfeuerwerk. Das Feuerwerk wird über 12 Minuten hinweg den Himmel erhellen und die

unzähligen Besucher des Parks zum Staunen bringen.

Mit regulärem Tagesticket zum Kultevent „Skyline Park bei Nacht“

Das reguläre Tagestickets beinhaltet auch die Teilnahme am Nachtevent!

Alle die nur am Abend die Magie des Skyline Parks erleben möchten, können sich ab jetzt

bis zum Eventstart ein Online-Ticket für 22€ auf unserer Webseite sichern. Mit diesem

Eventticket können Sie den Park ab 17 Uhr besuchen.

TIPP: Sichern Sie sich so früh wie möglich ein Online-Ticket

Wichtiger Hinweis: Ausweichtermin bei schlechtem Wetter – Samstag, 19. August 2023

