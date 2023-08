Gewinnspiel | Therme Erding begrüßt 30-Millionsten Gast

Die Therme Erding vor den Toren Münchens ist seit fast 25 Jahren ein Urlaubsresort und Gästemagnet weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Nach dem erfolgreichsten ersten Halbjahr der Thermengeschichte feiert die größte Therme der Welt nun den nächsten Meilenstein: Am 17. August begrüßten Inhaber Jörg Wund und Geschäftsleiterin und Prokuristin Jacqueline Plan-Ertl den 30-Millionsten Gast.

Eine große und gelungene Überraschung erlebte Thermenbesucher Luis L. am 17. August: Als 30-Millionster Gast wurde er mit einer exklusiven Jahreskarte für die Therme Erding feierlich in Empfang genommen. Der 25-jährige aus Rottweil war in Begleitung seiner Freundin Anni K. angereist und besucht die Therme Erding bereits zum dritten Mal. „Das hier ist unser erster Urlaub seit Corona und gleich so eine Überraschung zu bekommen ist unglaublich. Das ist auch der größte Gewinn, den ich jemals in meinem Leben bekommen habe, deswegen ist die Freude umso größer.“, so Luis L.

Auch Thermen-Inhaber Jörg Wund freut sich mit den beiden: „Den 30-Millionsten Gast heute begrüßen zu dürfen ist ein großer Meilenstein auf dem Weg zu unserem 25-jährigen Jubiläum, das wir nächstes Jahr feiern. Die gesamte Thermen- und Hotel-Crew gibt 365 Tage im Jahr alles und ich bin sehr stolz darüber, dass wir den Gästen schon beinahe ein Vierteljahrhundert lang traumhafte Urlaubstage bereiten.“

Bis Ende des Jahres erwartet die größte Therme der Welt voraussichtlich über 1,9 Mio. Besucher und damit das beste Kalenderjahr aller Zeiten. Mit der Aussicht auf einen so großartigen Jahresabschluss steigt die Vorfreude auf das anstehende Jubiläumsjahr umso mehr.

Presse Augsburg verlost 3×2 Tickets* für die Therme Erding

So können Sie gewinnen:

