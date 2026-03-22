Grüne erobern Rathaus in München - OB Reiter räumt Niederlage ein
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grüne erobern Rathaus in München – OB Reiter räumt Niederlage ein

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bei der Oberbürgermeister-Stichwahl in München hat sich Grünen-Kandidat Dominik Krause gegen Amtsinhaber Dieter Reiter von der SPD durchgesetzt.

Neues Rathaus München (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Reiter gratulierte nach den ersten Zahlen aus den Wahllokalen bereits seinem Konkurrenten. „Ich hab es verbockt, es war meine Schuld“, sagte er und kündigte zugleich seinen Rückzug aus der Politik an. „Das war der letzte Tag meiner politischen Karriere“, sagte er.

Reiter ist seit 2014 Oberbürgermeister der bayerischen Landeshauptstadt. Während seines Wahlkampfs war er zuletzt im Zusammenhang mit einem genehmigungspflichtigen Verwaltungsbeiratsmandat beim FC Bayern München in die Kritik geraten, wobei sich der Streit vor allem um eine hohe Aufwandsentschädigung drehte. Am 11. März war Reiter als Reaktion von seinen Ämtern beim FC Bayern zurückgetreten.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Zwischen Augsburg-Ost und Friedberg: Unfall auf der A8 sorgt für Verkehrsbehinderungen Richtung München

0
Am Freitagnachmittag kam es auf der Autobahn A8 in...
Landkreis Augsburg

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw bei Steppach

0
Steppach (Lkr. Augsburg) – Am späten Samstagabend hat sich...
Newsletter

Chuck Norris: Nach medizinischem Notfall gestorben – Das ist bislang zur Todesursache bekannt

0
Chuck Norris ist tot: Der Actionheld starb am 19....
Vermischtes

Iran droht weltweit mit Angriffen auf Freizeit- und Touristenziele

0
Die iranische Führung hat mit Angriffen auf zivile Ziele...
Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund gewinnt Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

0
Bei der Stichwahl zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des...