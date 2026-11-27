Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) drängt auf eine schnelle Einigung im Streit um die Rentenreform . Seine Erwartungshaltung sei, dass eine Rentenreform „so schnell wie möglich stattfindet“, sagte der CDU-Politiker dem TV-Sender RTL Nord am Freitag. Es liege „auch Gutes auf dem Tisch“ und seine Erwartung sei, dass „im besten Fall noch in diesem Jahr Klarheit“ geschaffen werde, so Günther.

Die Koalition in Berlin müsse jetzt einfach zusammenarbeiten. CDU, CSU und SPD seien Parteien, die über Jahrzehnte das Land politisch geprägt hätten. Dass die Menschen eine Erwartungshaltung hätten, dass die Beteiligten „sich am Riemen reißen und gemeinsam zusammenarbeiten“, verstehe er völlig. Solange das nicht funktioniere, würden die Zustimmungswerte weiterhin so im Keller sein, wie sie im Moment seien, sagte Günther.

Während es nahezu täglich neue Vorschläge, aber bislang keine Lösung gibt, sagte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, er glaube, dass das genau das Problem sei, das man in Berlin immer wieder erlebe: dass die Regierung und auch insgesamt dort nicht an einem Strang ziehe, sondern dass Vereinbarungen getroffen würden, dort klare Abstimmungen auch stattgefunden hätten und am Ende wieder durch Diskussionen alles verwässert werde. Er wolle das ausdrücklich nicht tun und von der Seitenlinie jetzt weitere Vorschläge machen, so Günther.

Die Bundesregierung plant eine umfangreiche Rentenreform. Dafür hatte eine Kommission aus Experten und Politikern im Sommer verschiedene Empfehlungen vorgelegt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die damalige Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hatten damals angekündigt, dass die Vorschläge vollständig umgesetzt werden sollen. Aus der SPD und von den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer kam allerdings scharfe Kritik insbesondere an der Abschaffung der abschlagsfreien „Rente mit 63“.

Am Freitag hat der neue Bundesarbeitsminister, Alexander Schweitzer (SPD), seinen Entwurf für die Rentenreform vorgelegt. Er hält an der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren fest, will die Zugangsbedingungen aber verschärfen. Laut „Bild“ sollen ab 2029 nur noch Arbeit, Kindererziehung und Pflege von Angehörigen für die 45 Beitragsjahre zählen. Nicht mehr angerechnet werden sollen Zeiten, in denen Versicherte Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Übergangsgeld bezogen haben, nur einen Minijob hatten oder freiwillig in die Rentenkasse eingezahlt haben. Teile der Union hatten zuvor einen anderen Kompromissvorschlag vorgelegt, der allerdings sowohl von der SPD als auch von Unionspolitikern deutlich kritisiert wurde.

Mehr zum Thema: Schweitzer legt Entwurf für Rentenreform vor · SPD will abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren beibehalten