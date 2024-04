„Herzlich willkommen auf dem Augsburger Plärrer“ – Das sollten Sie zum Volksfestauftakt noch wissen

Familien mit Kindern sind auf dem Festplatz besonders willkommen. Um den Bedürfnissen der ganz kleinen Gäste gerecht zu werden, gibt es Wickelmöglichkeiten in den Sanitäranlagen beim Festzelt Binswanger sowie im Festzelt Schaller. Dadurch müssen die Eltern nicht lange nach einer geeigneten Möglichkeit suchen. Das Kinderfahrgeschäft „Orient Zauber“ der Firma Karin und Josef Diebold verfügt zudem über eine Kindertoilette mit Wickelmöglichkeit.

Für die jugendlichen Besucher gibt es Streetworker, die sich um ihre Anliegen und Sorgen kümmern. Das Amt für Kinder, Jugend und Familie überwacht die Einhaltung des Jugendschutzes. An den beiden Mittwochnachmittagen laden die Schausteller zu vergünstigten Angeboten ein und verlängern ihre Öffnungszeiten bis 20 Uhr, um einen Familiennachmittag zu ermöglichen.

Aufgrund der hohen Besucherzahlen und begrenzten Parkmöglichkeiten, emp-

fiehlt das Marktamt den Besucherinnen und Besuchern die Anreise zum Früh-

jahrsplärrer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die Haltestelle „Plärrer“ der Straßenbahnlinie 4 Augsburg-Nord / Hauptbahnhof

über den Königsplatz befindet sich direkt am Haupteingang an der Langenman-

telstraße. Auskünfte zum Linienfahrplan entnehmen Sie bitte den jeweils aktuel-

len und ausführlichen Fahrgastinformationen der Augsburger Verkehrsgesell-

schaft mbH.

… mit dem Auto:

Sperrung des Kleinen Exerzierplatzes (Plärrergeländes) für den Park-and-Ride-Verkehr während der Zeit vom 18. März bis einschließlich 20. April 2024.Es wird empfohlen die P+R-Plätze an den Zufahrtsstraßen zu nutzen.

Sperrung der Langenmantelstraße freitags bis sonntags jeweils von 18:00 Uhr bis 00:00 Uhr

Die Zufahrt in die Schwimmschulstraße aus Richtung Süden ist nur über die Holzbachstraße möglich. Individualverkehr ist in der Badstraße ab Holzbachstraße in westlicher Richtung und ab Schwimmschulstraße in östlicher Richtung wegen der Einrichtung eines Taxistandplatzes nicht möglich.

Die Schwimmschulstraße ist freitags, samstags und sonntags in der Zeit von 12:00 Uhr bis 24:00 Uhr für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Auf der Langenmantel-, Bad- und Holzbachstraße wird die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert.

Auf der Westseite der Schwimmschulstraße dürfen während der gesamten Veranstaltungszeit keine Kfz geparkt werden

Um als Familie kostengünstig zur Veranstaltung zu gelangen, kann wieder ein Familien-Tagesticket gekauft werden. Mit diesem Ticket kann 1 Erwachsene oder Erwachsener (ab 15 Jahre) Montag bis Freitag ab 9.00 Uhr und am Wochenende undan Feiertagen ganztags bis zu 4 Kinder kostenlos mitnehmen.

Hier können Sie parken

1. Kostenlose Parkplätze für Besucherinnen und Besucher auf dem städtischen Parkplatz hinter dem Arbeitsamt (Zufahrt über die Senkelbachstraße) zu folgenden Zeiten:

Montag – Freitag: 18:00 Uhr – 1:00 Uhr, Samstag und Sonntag: ganztägig

2. Gebührenpflichtige Parkplätze für Besucherinnen und Besucher

auf den Parkplätzen an der Holzbachstraße (Einfahrt über die Zufahrt zur Deutschen Post) – auf dem Grundstück zwischen Holzbach-, Bad- und Schwimmschulstraße Mit diesem erweiterten Parkplatzangebot soll erreicht werden, dass die Anwohnerparkplätze im angrenzenden Wohngebiet für die Bewohnerinnen und Bewohner freigehalten werden. Um entsprechende Beachtung wird freundlich gebeten.

… mit dem Taxi:

Für die Heimfahrt wird ein Taxistandplatz auf der Badstraße zwischen Holzbach- und Schwimmschulstraße am Ausgang des Festplatzes eingerichte

… mit dem Fahrrad:

Für die Radfahrerinnen und Radfahrer werden im Straßenbegleitgrün der Holzbachstraße in unmittelbarer Nähe zum Eingang an der Badstraße Fahrradständer aufgestellt. Zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder bestehen entlang des Zaunes an der Langenmantelstraße auf der linken Seite des Haupteinganges. Zudem können die zahlreichen Fahrradbügelparker entlang des städtischen Schwimmbades in der Grünanlage entlang der Schwimmschulstraße genutzt werden. Diese werden bereits vor der Badesaison durch das Sport- und Bäderamt für die Besucherinnen und Besucher des Plärrers zur Verfügung gestellt

