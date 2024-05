Innovative Anwendungen von LED-Leuchten – Kunst, Architektur und Design im Fokus

Das elektrische Licht hat einst die Welt revolutioniert. Der letzte und bislang finale Schritt der Beleuchtungstechnologie sind LEDs. Aufgrund ihrer erstaunlichen Eigenschaften sind LEDs gerade dazu prädestiniert, in den unterschiedlichsten Feldern zum Einsatz zu kommen. Wer nach einer passenden Inspiration für eigene Projekte sucht, der wird im folgenden Überblick, der sich mit dem kreativen Potenzial moderner Beleuchtungen auseinandersetzt, bestimmt fündig.

Moderne Architektur gekonnt in Szene setzen

Moderne Architektur wird immer gewagter, himmelstrebender und außergewöhnlicher. Das liegt zum einen an den innovativen Materialien, die in den Bauprojekten zum Einsatz kommen, und zum anderen an den Beleuchtungsmöglichkeiten. Das schönste architektonische Bauwerk hat nur dann einen Mehrwert, wenn es gelingt, dieses konkret in Szene zu setzen. Heute ist es zumeist so, dass Gebäude nicht mehr nur von außen beleuchtet werden. Vielmehr werden heute LED-Leuchten direkt in die Struktur eines Gebäudes integriert. Architekten spielen aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten bewusst mit den Eigenschaften des Lichts. Das Paradebeispiel für den Einsatz von LEDs in der Architektur ist in Deutschland die Allianz Arena, das Stadion des FC Bayern im Norden von München. Bei diesem monumentalen Bauwerk ist das Licht kein schmückendes Element, vielmehr nimmt es sogar die Hauptrolle ein.



So wie sich Architekten vom Leuchtmittel LED kreativ anregen lassen, geht es weltweit etlichen Künstlern. Die Kategorie des Lichtkünstlers gibt es zwar schon länger, aber erst mit den Möglichkeiten der LEDs steht die Kunstform nun allen offen. Ob in Kombination mit einem klassischen Gemälde, einer Fotografie oder auch als Teil einer Performance oder des Ausdruckstanzes – das Licht wurde in der Kunst schon immer genutzt, um die Aufmerksamkeit des Betrachters auf bestimmte Fokuspunkte und die wichtigen Details zu legen. Das Licht zieht seit jeder die Menschheit in den Bann und heute sind es LEDs auf Drohnen oder in angesagten Lichtshows, die Betrachter weltweit zutiefst beeindrucken.

Mit Licht designen – komplex und doch immer lohnenswert

Dass Licht ein komplexes Thema ist, das wird spätestens dann klar, wenn sich mit der perfekten Beleuchtung der eigenen Innenräume auseinandergesetzt wird. Neben den Lampen und deren Formen kommt es besonders auf die Leuchten selbst an. Heute machen sich die meisten vielen Gedanken über die Effizienz, die Helligkeit und die Farbtemperatur. Wer sich nicht entscheiden kann oder sich einfach nicht festlegen möchte, der ist ebenfalls mit den LEDs am besten bedient. LEDs lassen sich stufenlos dimmen, ihre Farbtemperatur ist anpassbar und manche Lampen sind sogar mit farbigen LEDs ausgestattet, die für eine besondere Raumatmosphäre sorgen. Die endlosen Möglichkeiten der LED sollten nicht als Herausforderungen betrachtet werden. Vielmehr handelt es sich bei ihnen um eines der vielseitigsten Elemente, um der Wohnlichkeit der eigenen vier Wände den letzten Schliff zu verleihen. Wer sich trotz aller Varianten nicht wählen kann, der entscheidet sich am besten wirklich für einen der angesprochenen Lichtdesigner. Diese passen die heimischen Beleuchtungslösungen perfekt den Räumlichkeiten an.

Ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit

Wird in der Innenraumgestaltung, in der Kunst oder in der Architektur bewusst mit Licht gearbeitet, so ist die Entscheidung für LED-Lampen oftmals ein starkes Zeichen.



LEDS sind langlebig, robust, vielseitig und aufgrund Ihrer Haltbarkeit ein Gegenentwurf zur modernen Wegwerfgesellschaft.