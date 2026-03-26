IOC verlangt von Frauen künftig Gen-Tests
Sport
1 Min.Lesezeit

IOC verlangt von Frauen künftig Gen-Tests

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) verlangt von Frauen künftig DNA-Tests. Das teilte die Organisation am Donnerstag mit.

Eiffelturm mit Olympischen Ringen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nur Sportlerinnen, bei denen kein Y-Chromosom gefunden werden kann, dürfen künftig an Wettkämpfen in der Frauenklasse teilnehmen. Eine Ausnahme gilt für Menschen, bei denen sogenannte „Störungen der Geschlechtsentwicklung“ diagnostiziert wurden, also beispielsweise der Körper nicht auf Testosteron reagiert („Androgeninsensitivitätssyndrom“).

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry argumentierte, es liege auf der Hand, dass es „nicht fair wäre, wenn biologische Männer in der Frauenklasse antreten würden“. Außerdem wäre dies ihrer Ansicht nach „in manchen Sportarten schlichtweg nicht sicher“.

Seit den 1940ern wird über Geschlechtertests im Sport diskutiert. 1966 mussten etwa bei der Leichtathletik-Europameisterschaft Frauen sich vor einem Ärztegremium nackt ausziehen und ihre Genitalien abtasten lassen. Ab 1967 wurde eine neue Regelung des IOC eingeführt, nach der mit einem Abstrich der Mundschleimhaut geprüft wurde, welche Chromosomen eine Person hat. Im selben Jahr wurde deshalb die polnische Leichtathletin und Olympiasiegerin Ewa Klobukowska in der Frauenklasse gesperrt, die im Folgejahr einen Sohn zur Welt brachte.

In den 1990ern wurden vom System der Abstriche in der Mundschleimhaut umgestellt auf DNA-Tests bei sogenannten Verdachtsfällen. Transgeschlechtlichen Menschen wurden geschlechtsangleichende Operationen vorgeschrieben. Ab 2011 setzte der Leichtathletik-Dachverband IAFF auf Testosteron-Tests, da ein entsprechender genetischer „Bauplan“ nicht bei allen Menschen die körperliche Entwicklung bestimmt. Die Neuregelung hatte mitunter zur Folge, dass gesunde Frauen Hormonblocker nehmen mussten, um natürlich auftretende hohe Testosteronwerte zu reduzieren.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Frontalzusammenstoß auf der B300: Fahrer unter Alkoholeinfluss verursacht schweren Unfall

0
Aichach – Am frühen Sonntagmorgen (29. März 2026) ist...
Überregionale Nachrichten

Ehepaar mit 10-jährigem Kind tot in Pommelsbrunn aufgefunden – Polizei geht von Tötungsdelikt aus

0
In Hohenstadt, einem Ortsteil von Pommelsbrunn bei Nürnberg, sind...
Landkreis Augsburg

Schwerer Motorradunfall bei Großaitingen: 16-jährige Fahranfängerin schwer verletzt

0
Großaitingen, 27. März 2026 – Am Freitagabend kam es...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.03.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region vonheute
Wirtschaft

Augsburgs Nahverkehr im Aufbruch: Neue Tramlink-Straßenbahnen starten

0
Augsburg treibt die Modernisierung seines Nahverkehrs voran: Die neuen Tramlink-Straßenbahnen von Stadler haben die Zulassung der Technischen Aufsichtsbehörde (TAB) erhalten und werden ab 13. April schrittweise in den Fahrgastbetrieb der Stadtwerke Augsburg (swa) eingeführt. Ab Mai folgt die zweite Bahn, bis Ende des Jahres sollen bis zu neun Tramlink-Fahrzeuge unterwegs sein.