Unfallflucht in Lechhausen: Pkw in der Neuburger Straße beschädigt, 2.000 Euro Schaden
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Unfallflucht in Lechhausen: Pkw in der Neuburger Straße beschädigt, 2.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Lechhausen kam es zwischen dem 20. März 2026, 20:00 Uhr und dem 25. März 2026, 12:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Der Vorfall ereignete sich in der Neuburger Straße auf Höhe der Hausnummer 269.

Unfallverursacher flüchtet

Eine 50-jährige Frau hatte ihren Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Bei ihrer Rückkehr entdeckte sie einen Schaden an der linken Heckstoßstange. Der Verursacher des Schadens entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugen gesucht

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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