Iran kündigt Einschränkung der Angriffe auf Nachbarländer an
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat angekündigt, dass der Iran seine Angriffe auf Nachbarländer einschränken wird.

Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Peseschkian erklärte am Samstag im iranischen Staatsfernsehen, dass keine weiteren Angriffe auf Nachbarländer ausgeführt und keine Raketen abgefeuert werden sollen, es sei denn, ein Angriff auf den Iran gehe von diesen Ländern aus.

Peseschkian entschuldigte sich bei den Nachbarländern, die vom Iran angegriffen wurden. Seit Beginn des Krieges mit Israel und den USA sollen bei iranischen Angriffen in den Golfstaaten 13 Menschen getötet worden sein, darunter ein elfjähriges Mädchen in Kuwait. Mit Blick auf Israel und die USA zeigte sich Peseschkian kämpferisch und sagte, dass „die Feinde ihren Wunsch nach der Kapitulation des iranischen Volkes mit ins Grab nehmen“ müssten.

Der Präsident rief die Golfstaaten dazu auf, nicht zum „Spielball des Imperialismus“ zu werden, und warnte sie davor, iranisches Territorium anzugreifen. Unklar blieb, ob die Ankündigung des Präsidenten sofort in Kraft treten soll, da nach seiner Ansprache weiterhin Abfangaktionen über den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfanden und in Bahrain Sirenenalarm ertönte.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

