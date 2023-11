Jugendlicher stürzt am Bahnhof München-Pasing vor einfahrenden Zug

Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde am Dienstagabend schwer verletzt, als er am Bahnhof München-Pasing unter einen einfahrenden Zug stürzte und sich am Bein verletzte.

Der Vorfall ereignete sich, als der Jugendliche zusammen mit einem Begleiter auf dem Bahnsteig herumalberte und ein Zug in den Bahnhof einfuhr. Dabei verlor er das Gleichgewicht auf Höhe der Kupplung zwischen den beiden Triebwagengarnituren und fiel zwischen die Züge auf die Gleise, wo er vom Zug erfasst wurde. Rettungskräfte begaben sich unter den Zug und begannen sofort mit der Erstversorgung. Mithilfe eines Rettungsbretts wurde der junge Mann zur Kupplungsstelle gebracht und von dort auf den Bahnsteig gehoben.

Nach einer intensiven medizinischen Versorgung durch einen Notarzt wurde er in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun von der Bundespolizei ermittelt.