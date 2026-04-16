Kubicki will kein Rechtspopulist sein
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kubicki will kein Rechtspopulist sein

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der FDP-Politiker und Vorsitzkandidat Wolfgang Kubicki verwahrt sich gegen den Vorwurf des Rechtspopulismus. “Ich halte diese ganze Diskussion für komplett absurd”, sagte er dem “Spiegel”.

Wolfgang Kubicki (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich kann Ihnen da wirklich nicht mehr weiterhelfen.” Kubicki: “Wenn also der `Spiegel` jetzt der Auffassung ist, das Eintreten für Meinungsfreiheit wäre rechtspopulistisch, dann sage ich: Es war richtig, dass ich mein `Spiegel`-Abo nach 40 Jahren gekündigt habe.”

Kubicki zufolge ist die Meinungsfreiheit in Deutschland gefährdet. “Wenn morgens um sechs Uhr der Staatsanwalt vor Ihrer Tür steht, weil Sie mich als Idioten bezeichnet haben, ist die Meinungsfreiheit eingeschränkt.” Kubicki widersprach auch der Annahme, er wolle die FDP nach rechts verschieben: “Das wäre mir neu.” Seine Aussage von vor wenigen Wochen, man könnte das ZDF nach einem redaktionellen Fehler “als Lügenkanal klassifizieren”, verteidigte der Liberale: “Wenn das ZDF Fake News verbreitet, dann kann man das meinungsrechtlich so sagen.”

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Tragischer Unfall erschüttert Fußballwelt: Ex-Augsburg-Keeper Manninger tödlich verunglückt

0
Ein schweres Unglück in Salzburg hat am Donnerstag für...
Polizei & Co

Zwischen Roßhaupten und Seeg | Tesla prallt frontal in Baum – Fahrer stirbt

0
Am Donnerstagnachmittag, den 16. April 2026, ereignete sich auf...
Polizei & Co

Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jähriger in Augsburg

0
Augsburg – Seit Dienstag, den 14. April 2026, wird...
FC Augsburg

Große Trauer um Alexander Manninger – bewegende Abschiedsworte aus der Fußballwelt

0
Der überraschende Tod des ehemaligen ÖFB-Nationaltorhüters Alexander Manninger hat...
Überregionale Nachrichten

Hessen: Entsetzen über tödlichen Arbeitsunfall in Lederfabrik

0
Drei Menschen sterben, zwei sind lebensgefährlich verletzt: In Hessen...