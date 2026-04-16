LKW-Kollision im Nürnberger Hafen: Ein Fahrer leicht verletzt und hoher Sachschaden

Am Mittwochabend (15.04.2026) ereignete sich im Nürnberger Hafen ein Verkehrsunfall zwischen mehreren LKW, bei dem ein Fahrer leicht verletzt wurde.

Unfallhergang im Kreuzungsbereich

Ein 49-jähriger türkischer Staatsangehöriger befuhr mit seinem LKW die vorfahrtsberechtigte Koperstraße in Richtung Hamburger Straße. Gleichzeitig wollte ein 62-jähriger Deutscher mit seinem LKW aus der Triester Straße in die Koperstraße einbiegen. Der 62-Jährige übersah den bevorrechtigten LKW und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision.

Verletzungen und Sachschaden

Der 49-jährige Fahrer versuchte durch ein Ausweichmanöver nach rechts den Zusammenstoß zu verhindern, kollidierte jedoch mit einer geparkten Sattelzugmaschine. Der 49-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 62-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

Ermittlungen und Gutachten

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unterstützte ein Gutachter die Ermittlungen an der Unfallstelle. Der derzeit geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc