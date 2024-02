Legendäre Faschingssitzungen sorgen in Augsburg-Lechhausen wieder für Begeisterung

Die ersten Umzüge schlängen durch die Lande, zahlreiche Bälle sorgen für heitere Stunden: Der Fasching 2024 steuert auf die närrischen Tage zu. Wenn es ab dem Lumpigen Donnerstag (Weiberfasching/8.2.) in den Endspurt geht, sorgten die Sitzungen des legendären Kolpingfaschings in Lechhausen bereits wieder für großartige Unterhaltung.

Auch in Augsburg kann man richtig gute Sitzungen im Stil der rheinländischen Karnevalshochburgen erleben. Wie schon seit vielen Jahren wird beim Kolpingfasching in Lechhausen beste Unterhaltung geboten. Insgesamt an sieben Terminen ist die mehrstündige Show im Saal von St. Elisabeth zu sehen. An zwei Abenden kann am ehemals bayerischen Lechufer noch ausgiebig gefeiert werden, Karten gibt es (wie für die vorausgegangenen Veranstaltungen) schon lange keine mehr. Wer Tickets ergattern konnte, durfte sich glücklich schätzen.

Legendäre Redner und Gruppen sorgen für Begeisterung

Kaum hatte Sitzungspräsident Markus Bernhard das Treiben eröffnet, jagte auch in diesem Jahr wie gewohnt ein fantastischer Höhepunkt den nächsten. Die legendären Lechhauser Muhackl mit ihrer gewohnt schwäbisch-mürrischen Art gehören dabei einfach genauso in den Lechhauser Fasching, wie „Kaiser Augustus“ (Michael Beltran mit seiner „Flößerin“ Sonja Stolzenberger) oder der „Stadtstreicher“ (Klaus Kramer). In humorigen, teils spitzen Reden wurde mit einem Zwinkern Kritik am Alltag in ihrem „Augschburg“ geübt. Das Publikum war begeistert.

Doch auch die zahlreichen weiteren Redner, die FFC-Tänzerinnen und Tänzer sowie Bauchredner Sebastian Schrader wussten voll zu überzeugen. Musikalisch heizte das Blasorchester Dastschiburger Seläktschn ordentlich ein. Großartig, was die zahlreichen Ehrenamtlichen auf, neben und hinter der Bühne für einen Aufwand betreiben, um anderen einen schönen Abend zu bereiten.

Tickets für 2025: Schnell sein ist angesagt

Foto: Wolfgang Czech 1 von 85

Wenn es einen Kritikpunkt am Kolpingfasching geben kann, dann dass niemand die Zeit anhalten konnte. Gefühlt waren die drei Stunden im Elisabethsaal viel zu schnell vorbei. Aber nicht verzagen: Die 62. Saison des Kolpingfaschings wird sicher nicht die letzte sein. Voraussichtlich im Dezember gibt es die Tickets für die Sitzungen 2025. Informationen dazu werden rechtzeitig auf der Internetseite von Kolping Augsburg-Lechhausen bekannt gegeben.