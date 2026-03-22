Linnemann feiert
Politik & Wirtschaft
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Linnemann feiert „großartigen Erfolg“ in Rheinland-Pfalz

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nachdem die CDU bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz laut ersten Prognosen stärkste Kraft geworden ist, hat Generalsekretär Carsten Linnemann sich erleichtert gezeigt, aber zur Geduld gemahnt.

CDU-Reaktion auf 18-Uhr-Prognose am 22.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

Man müsse „vorsichtig sein“, aber die Zahlen zeigten in eine klare Richtung, sagte Linnemann der ARD. Grund für den Erfolg seien Landesthemen und der „unglaublich authentische“ Spitzenkandidat Gordon Schnieder gewesen. Es sei ein „großartiger Erfolg, wenn es so bleibt“. Nach 35 Jahren sei man endlich wieder in der Regierung.

Erwartungsgemäß deutlich pessimistischer äußerte sich SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf. Er sagte der ARD, dass die Zahlen ein „herber Rückschlag“ seien. Ministerpräsident Alexander Schweitzer sei „mit einem hervorragenden Wahlkampf, auch mit tollen Zustimmungswerten“ im Land unterwegs gewesen. Deswegen sehe man für sich auch ganz klar eine Verantwortung in Berlin. Das Ergebnis werde man im Parteivorstand beraten, so Klüssendorf.

Zufrieden gab sich derweil Grünen-Chefin Franziska Brantner, auch wenn ihre Partei sehr wahrscheinlich aus der Landesregierung fliegt. Es sei ein „gutes Ergebnis in einer herausfordernden Situation“, sagte sie mit Blick auf den Zweikampf zwischen CDU und SPD. Man sei „stabil geblieben“ und gehe „stark in die Opposition“.

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