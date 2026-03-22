Explosion eines Gasgrills in Rettenberg verursacht schweren Gebäudeschaden und zwei Verletzte
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
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Explosion eines Gasgrills in Rettenberg verursacht schweren Gebäudeschaden und zwei Verletzte

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagmittag, den 22. März 2026, ereignete sich in Rettenberg ein Zwischenfall mit einem Gasgrill, der zu einem Feuer führte. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Lärchenweg grillte auf seinem Balkon, als es zu einer Explosion am Grill kam.

Feuer greift auf Hauswand und Dach über

Nach der Explosion breitete sich das Feuer rasch von der Grillstelle auf die Hauswand und Teile des darüberliegenden Daches aus. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Rettenberg, die das Feuer zügig unter Kontrolle bringen konnte, wurde ein umfassender Dachbrand verhindert.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar, jedoch wird ein Defekt am Grill als wahrscheinlich angenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 50.000 Euro. Zwei Bewohner des Hauses erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen wurden vor Ort von der Polizeiinspektion Immenstadt und dem Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt; die weitere Untersuchung erfolgt durch die Kriminalpolizeiinspektion Kempten.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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