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Medien können Verkehrskontrolle auf der A8 begleiten

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Dienstag, 17. November 2026, können Medienvertreter eine stationäre Verkehrskontrolle auf der A8 begleiten.

Die Kontrolle führt die APS Gersthofen im Rahmen der europaweiten Schwerpunktaktion „Truck & Bus“ durch. Im Mittelpunkt steht die Überwachung des straßengebundenen und in der Regel gewerblichen Transports von Gütern und Personen mit schweren Nutzfahrzeugen.

Eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ist zwingend erforderlich. Sie ist telefonisch unter 0821/323-1014 oder per E-Mail an pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de möglich.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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