Medien können Verkehrskontrolle auf der A8 begleiten

Am Dienstag, 17. November 2026, können Medienvertreter eine stationäre Verkehrskontrolle auf der A8 begleiten.

Die Kontrolle führt die APS Gersthofen im Rahmen der europaweiten Schwerpunktaktion „Truck & Bus“ durch. Im Mittelpunkt steht die Überwachung des straßengebundenen und in der Regel gewerblichen Transports von Gütern und Personen mit schweren Nutzfahrzeugen.

Eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ist zwingend erforderlich. Sie ist telefonisch unter 0821/323-1014 oder per E-Mail an pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de möglich.

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