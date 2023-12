Mehr Zeit für den Partner nehmen: So klappt es

Im Alltagsstress, gefüllt mit Arbeit, sozialen Verpflichtungen und anderen Anforderungen, kann die Qualität der Zeit, die wir mit unseren Liebsten verbringen, leicht ins Wanken geraten. Es ist eine Herausforderung, die viele Paare kennen: Der Stress des Alltags frisst die Momente, die für die Pflege der Beziehung reserviert sein sollten. Doch die gute Nachricht ist, dass dieser Zustand nicht in Stein gemeißelt ist. Dieser Artikel zeigt, wie man aktiv gegen die Strömung des Alltagsruderns angehen und Raum für das so wichtige „Wir-Gefühl“ schaffen kann.

Darum ist gemeinsame Zeit so wichtig

Die Bedeutung, sich in einer Beziehung bewusst Zeit füreinander zu nehmen, kann wohl nicht genug betont werden. Gemeinsame Zeit in einer Partnerschaft ist wie das Fundament eines Hauses: Es hält alles zusammen und schafft Stabilität und Vertrauen. Zeit ist der Treibstoff für Intimität, Verständnis und die unzähligen kleinen Momente, die eine Beziehung bereichern – doch warum ist es so dann so schwer, sie sich zu nehmen?

In einer Welt, die uns ständig vorantreibt, drohen Beziehungen im Sog der Verpflichtungen und persönlichen Ambitionen unterzugehen. Von der Arbeit bis zu den Hobbys – alles scheint um unsere Aufmerksamkeit zu konkurrieren und lässt die Zeit für den Partner schwinden.

Ein Mangel an gemeinsamen Erlebnissen kann eine Partnerschaft durchaus ins Wanken bringen und auch zu tiefergehenden Problemen wie Vertrauensverlust führen. Dieser kann wiederum negative Verhaltensweisen wie Fremdgehen hervorrufen, wie der Artikel Ursachen für Fremdgehen vom Experten eingeschätzt zeigt.

Es ist das regelmäßige Investieren von liebevollen Worten, kleinen Gesten und gemeinsamen Unternehmungen, das eine Beziehung auch in schweren Zeiten über Wasser hält – ohne diese gemeinsamen Erinnerungen wird ein Konflikt schnell zu einer unüberbrückbaren Kluft. Fakt ist: Um eine Beziehung lebendig zu halten, bedarf es der bewussten Entscheidung, Zeit miteinander zu verbringen.

Es erfordert Anstrengung und Kreativität, um aus dem Hamsterrad des Alltags auszubrechen und den Partner nicht nur als Mitbewohner, sondern als Herzstück des eigenen Lebens zu sehen. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, das es beiden Partnern ermöglicht, gemeinsame Freude zu erleben und gleichzeitig individuelle Bedürfnisse zu erfüllen.

Mehr Zeit füreinander schaffen – die Kommunikation ist das A und O

Die Kommunikation ist der wichtigste Baustein einer Beziehung – sie ist das A und O, um in der Hektik des Alltags als Paar zu bestehen. Es beginnt damit, gemeinsame Wünsche nach mehr Zeit miteinander offen auszusprechen und proaktiv in den Kalender zu integrieren.

Zugegeben, die Vorstellung, Romantik zu planen, mag zunächst befremdlich wirken, erinnert sie doch an die starren Strukturen des Berufslebens. Doch in der Praxis erweist sich dieser Ansatz als Gold wert: Indem man regelmäßige „Wir-Zeiten“ fest einplant, sei es der unantastbare Samstagabend oder der Mittwochnachmittag, schafft man sich bewusst Freiräume, die vor dem Einfluss äußerer Störungen geschützt sind.

Das Ergebnis? Ein zuverlässiger Ankerpunkt in der Woche, der beiden Partnern Sicherheit gibt und Vorfreude schürt. Diese festen Termine werden zu kleinen Oasen, in denen man sich aufeinander konzentrieren und die Beziehung abseits der Routine stärken kann. Sie fungieren als Kraftquelle, aus der beide Partner Energie für die bevorstehenden Herausforderungen schöpfen können. Durch diesen strategisch kommunikativen Ansatz wird die gemeinsame Zeit von einer zufälligen zu einer garantierten Konstante – eine Umstellung, die den emotionalen Zusammenhalt maßgeblich stärkt und die Partnerschaft garantiert bereichert.

Auch kleine Momente zählen

Das Geheimnis einer stabilen Partnerschaft liegt häufig gerade in den kleinen Momenten verborgen. Es sind nicht immer die großen Gesten oder aufwendigen Dates, die den Ton angeben – sondern die täglichen, kleinen Momente der Zweisamkeit. Gemeint sind damit natürlich nicht das wöchentliche Gespräch über den Haushaltsplan oder die Finanzen. Es geht um eine geteilte Mittagspause, einen kurzen Spaziergang um den Block, oder das gemeinsame Genießen des morgendlichen Kaffees – diese Kleinigkeiten können ebenso verbindend wirken wie ein aufwendig geplantes Date, sind jedoch deutlich leichter in einen vollen Terminkalender zu integrieren.

Damit diese scheinbar unbedeutenden Alltagshandlungen eine tiefere Bedeutung erlangen, sollten sie bewusst als Zeichen der Zuwendung und des Miteinanders gesehen werden. Ein gemeinsam gekochtes Abendessen nach einem langen Tag oder ein paar Minuten des Lachens können oft mehr sagen als tausend Worte – auch die kleinsten gemeinsamen Erlebnisse zählen und haben in ihrer Summe eine große Wirkung auf das Wohl der Partnerschaft.

Gemeinsam neue Hobbys ausprobieren schafft Verbundenheit

Das gemeinsame Ausprobieren neuer Hobbys ist eine wunderbare Möglichkeit, um die Bindung zwischen Partnern zu stärken und gemeinsam den Erfahrungshorizont zu erweitern. Statt allein den individuellen Interessen nachzugehen und dabei vielleicht ein schlechtes Gewissen zu haben, weil diese Zeit auch mit dem Partner verbracht werden könnte, bietet sich die Gelegenheit, gemeinsam Neuland zu betreten.

Ob es nun der sportliche Ehrgeiz ist oder gemeinsam der Chor besucht wird, spielt dabei keine Rolle. Es geht einzig und allein darum, Zeit miteinander zu verbringen, und diese Zeit mit geteilter Begeisterung zu füllen.

Zeit ohne Smartphone ist wichtig

In einer Zeit, in der digitale Geräte beinahe zu Erweiterungen unseres Selbst geworden sind, ist es umso wichtiger, bewusste Pausen von der ständigen Online-Präsenz einzulegen – besonders in der wertvollen Zeit, die wir mit unseren Partnern verbringen. Die Anwesenheit von Smartphones, selbst wenn sie still und unbewegt neben uns liegen, birgt die ständige Versuchung, einen „schnellen“ Blick auf das letzte Update oder die neuesten Posts zu werfen. Diese Momente der Ablenkung, so kurz sie auch sein mögen, können jedoch die Qualität der gemeinsamen Zeit erheblich mindern und auf Dauer sogar die Trennung begünstigen.

Indem wir das Smartphone beiseitelegen, schenken wir nicht nur unserer Beziehung die ungeteilte Aufmerksamkeit, die sie verdient, sondern schaffen auch einen Raum, in der echte Intimität entstehen kann. Es geht darum, eine Umgebung zu schaffen, in der jede Sekunde der Zweisamkeit zählt und in vollen Zügen genossen werden kann – frei von den Pieptönen und Vibrationen unserer Geräte.

Ein Geheimtipp zu guter Letzt: Die 2-2-2 Regel

Die 2-2-2 Regel – das klingt auf den ersten Blick wie ein geheimnisvoller Code. Tatsächlich ist dieser Leitsatz jedoch ein echter Geheimtipp für eine gesunde Beziehung. Alle zwei Wochen ein romantisches Dinner, alle zwei Monate ein exklusives Wochenende zu zweit und alle zwei Jahre ein ausgiebiger Paarurlaub – das ist die Essenz dieser einfachen Formel.

Das bedeutet konkret: Zweiwöchentlich nehmen sich Paare die Zeit, sich herauszuputzen und gemeinsam auszugehen, um die Funken der ersten Dates neu zu entfachen. Dann, alle zwei Monate, wird eine Auszeit geplant, die beide Partner räumlich und emotional aus dem Alltagstrott entführt – beispielsweise ein Kurztrip oder ein entspanntes Wochenende ohne die üblichen Verpflichtungen.

Und schließlich, alle zwei Jahre, ist eine volle Woche oder mehr an der Reihe, um wirklich abzuschalten, sich neu zu entdecken und die Beziehung zu vertiefen. Diese Regel ist eine Erinnerung daran, sich Zeit füreinander zu nehmen – und damit auch eine Investition in die Liebe und das gemeinsame Glück.