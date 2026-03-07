Motorradfahrerin stirbt bei Unfall auf der Allersberger Straße in Hilpoltstein
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Motorradfahrerin stirbt bei Unfall auf der Allersberger Straße in Hilpoltstein

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

HILPOLTSTEIN. Am Samstagmittag (07.03.2026) kam es auf der Allersberger Straße in Hilpoltstein im Landkreis Roth zu einem tragischen Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Die 24-jährige Motorradfahrerin verstarb noch an der Unfallstelle.

Unfallhergang auf der Allersberger Straße

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 12:50 Uhr ein 31-jähriger Mann mit einem Audi von einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Allersberger Straße. Dabei übersah er offenbar eine stadtauswärts fahrende Motorradfahrerin. 

Tragische Folgen des Zusammenstoßes

Bei der Kollision zog sich die 24-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

Polizeiliche Ermittlungen vor Ort

Beamte der Polizeiinspektion Hilpoltstein untersuchen derzeit den Unfallort. Zur genauen Klärung der Unfallursache wird die Polizei von einem Gutachter unterstützt. Die Allersberger Straße bleibt für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen vollständig gesperrt (Stand: 14:55 Uhr).

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

