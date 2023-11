Bei einem Kellerbrand in der Allgäuer Straße in München Neuforstenried sind am Donnerstagabend alle Bewohner aus dem Gebäude geflüchtet.

Ein Bewohner bemerkte Brandrauch im Gebäude, setzte einen Notruf ab und informierte seine Nachbarn. Als kurze Zeit später die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, informierte sie der Mitteiler über die Lage. Atemschutztrupps gingen mit einem C-Rohr in den Keller. Sie setzten einen Rauchschutzvorhang, um einen Rauchaustrag ins Treppenhaus zu vermeiden. Weitere Einsatzkräfte schlugen Kellerfenster ein, um Abluftöffnungen zu schaffen. Zeitgleich wurde ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht. Durch die Öffnungen, den Einsatz des Lüfters und Vorhangs ist eine schnelle und gezielte Entrauchung möglich. Die Atemschutztrupps konnten, dass in Flammen stehende Kellerabteil schnell finden und ablöschen. Nachdem die Nachlöschmaßnahmen beendet waren, führten die Feuerwehrkräfte die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt.