München | Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt (Neuaubing)

Am Montagmittag hat sich in der Altenburgstraße ein Verkehrsunfall ereignet.

Eine 81-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste in eine

Münchner Klinik transportiert werden.

Ein älterer Herr in einem grünen Peugeot und eine Radfahrerin befuhren die

Altenburgstraße. Aus ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß. Dabei

stürzte die Radfahrerin über die Motorhaube des Pkw und kam unter einem

geparkten Auto zu liegen. Passanten, die den Unfall beobachteten, wählten sofort

den Notruf 112.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten die Straße und konnten

durch Verschieben des geparkten Autos zügig die Verunfallte Dame befreien. Der

schon vor der Feuerwehr eingetroffene Notarzt konnte seine medizinischen

Maßnahmen somit ungehindert weiter ausführen. Die Patientin wurde im Anschluss

mit einem Rettungswagen in Begleitung des Notarztes in den Schockraum einer

Münchner Klinik transportiert. Der am Unfall beteiligte Autofahrer blieb

unverletzt vor Ort.

Zur Höhe des Sachschadens kann vonseiten der Feuerwehr keine Angabe gemacht

werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr