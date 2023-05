Museen im Landkreis Günzburg öffnen am Internationalen Museumstag 2023

Am Sonntag, 21. Mai 2023, ist „Internationaler Museumstag“ unter dem Motto „Sustainability and Well-being – Happy museums. Nachhaltigkeit und Wohlbefinden“. Aus diesem Anlass haben auch einige der mittlerweile 23 Museen im Landkreis bei freiem Eintritt geöffnet.

Das Museum der Stadt Burgau ist von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Neben der Dauerausstellung ist die aktuelle Sonderausstellung „Wer hat an der Uhr gedreht?“ zu sehen (Führungen um 14:30 und 16:00 Uhr).

Das Röhrenmuseum Ellzee ist von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Im Günzburger Heimatmuseum, das von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet hat, werden zwei Ausstellungen eröffnet: Der Günzburger Künstler Jerome Rodney zeigt seine Arbeiten im Pop-Art-Stil, die im gesamten Museum verteilt sind und somit den historischen Räumen und Objekten in Verbindung treten. Im Rokokosaal werden Portraits von Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) ausgestellt, die auch über Günzburg herrschte. Die Ausstellung zeigt, wie unterschiedlich die Aussagen der Gemälde sein konnten, je nach Kleidung, Hintergrund und Posen, in welchen die Monarchin dargestellt wurde. Es finden laufend Führungen durch die Ausstellungen statt. Um 17:00 Uhr hält Museumsleiter Dr. Raphael Gerhardt einen Vortrag zum Thema „alle schreyten und heulten vor Hunger-die Hungerkrise 1770/72 in der Markgrafschaft Burgau“.

Das Bayerische Schulmuseum Ichenhausen bietet eine Zeitreise für Familien zu den Anfängen der Schrift an. Hierzu gibt es um 15:30 Uhr einen Workshop (Anmeldung unter 08223/6189).

Die ehemalige Synagoge in Ichenhausen ist von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Es wird die sog. Ton-Bild-Schau gezeigt und die Mikwe (rituelles Tauchbad) kann besichtigt werden. Um 14:00 Uhr findet eine Führung auf dem jüdischen Friedhof durch Stadtarchivarin Dr. Madel-Böhringer statt. Treffpunkt ist der Parkplatz bei der Freizeit- und Minigolfanlage am südlichen Stadtrand von Ichenhausen.

Im Mittelschwäbischen Heimatmuseum Krumbach wird 20 Jahre nach dessen Fertigstellung ein kleines Jubiläum gefeiert. Die ständige Ausstellung zur Geschichte Mittelschwabens und die temporäre Ausstellung „Jahrestage 2023. Geschichten aus der Geschichte“ können besichtigt werden. Die temporäre Ausstellung erzählt anhand ausgewählter Objekte Geschichten aus der Geschichte Krumbachs und Mittelschwabens. Dabei geht es um (fast) vergessene Ereignisse, außergewöhnliche Persönlichkeiten und überraschende Zusammenhänge, die sich 2023 jähren. Die Besucherinnen und Besucher können zudem mit den Audioguides hörend in die Geschichte Mittelschwabens eintauchen. Die Abspielgeräte gibt es am Empfang.

Im malerischen Museumsgarten kann man fairen Bio-Kaffee und hausgebackenen Kuchen genießen.

Im Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente Leipheim, das von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet ist, wird eine Sonderausstellung eröffnet, in der sich alles rund ums Bier dreht. Natürlich wird auch das Entenbier ausgeschenkt, das im Museum selbst gebraut wurde. Am Vormittag gibt es anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit dem ungarischen Fonyod einen schwäbisch-ungarischen Frühschoppen. Um 11:00 Uhr wird im Schlosshof eine ungarische Tanzgruppe auftreten, passend dazu gibt es Gulaschsuppe und weitere Schmankerl.

In der Hammerschmiede Naichen werden von 13:00 bis 17:00 Uhr Schmiedevorführungen gezeigt. Zum Thema „Dem Wassertropfen auf der Spur“ gibt es einen spannenden Rätselspaß für die ganze Familie. Für kleine Museumsgäste wird ein kreatives Angelspiel im Garten angeboten.Um 14:00 Uhr findet ein geführter Rundgang in der Dauerausstellung, Schmiede und Schmiedewohnung statt. Um 15:00 Uhr schließt sich eine Führung durch die Sonderausstellung „Krummes Wasser. Leben in und an der Kammel“ an. Um 16:00 Uhr wird die neue Fischtreppe an der Kammel eingeweiht.

In der Kreisheimatstube Stoffenried werden von 14:00 bis 17:00 Uhr alte Handwerkstechniken wie Spinnen, Filzen und Korbflechten gezeigt. Für Kinder gibt es verschiedene Spiele von früher. Der Burgauer Mundartdichter Peter Mader gibt seine „Schwäbischen Versla“ zum Besten. Um 15.00 Uhr wird eine Führung durch Haus und Hof angeboten. Stärken können sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen oder einem Bier aus der Historischen Hausbrauerei.