Nahles drängt auf zentrale Work-and-Stay-Agentur

Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, drängt auf eine zentrale Lösung der von der Bundesregierung geplanten “Work-and-Stay-Agentur” zur Anwerbung ausländischer Fachkräfte. Diese werde offenbar “gerade im deutschen Föderalismus kleingehäckselt”, sagte sie dem “Handelsblatt”. Sie sei aber dringend nötig für den Kampf gegen den Fachkräftemangel. “Ich warne davor, dieses kommende Mega-Problem mit Blick auf die aktuell noch fast drei Millionen Arbeitslosen zu unterschätzen.”

Durch die Demografie verliere Deutschland netto rund 500.000 Arbeitskräfte pro Jahr. “Die jahrzehntelange Zuwanderung aus Europa trägt nicht mehr, weil es überall an Nachwuchs fehlt.” Aktuell sei die Nettozuwanderung so niedrig wie lange nicht mehr. “Deshalb müssen wir auch Fachkräfte aus Ländern außerhalb der EU anlocken”, forderte Nahles. “Dafür brauchen wir endlich die versprochene Work-and-Stay-Agentur, die uns gegenüber anderen Einwanderungsländern konkurrenzfähig macht. Wir müssen moderner, digitaler und schneller werden.”

Bedingung sei aber “der Mut zu einer zentralen Lösung”, sagte sie mit Blick auf den anhaltenden Streit innerhalb der Koalition und zwischen Bund und Ländern über die Gestaltung der Agentur. “Es enttäuscht mich, dass offenbar vor allem die bundesweit 550 Ausländerbehörden geschützt werden sollen”, kritisierte die BA-Chefin. “Die waren aber nie als Welcome Center für internationale Fachkräfte gedacht. Sie machen einen guten Job, aber das ist nicht das, was wir im Wettbewerb mit Kanada brauchen.”