Bericht: Bund kauft KNDS-Anteile für 6,6 Milliarden Euro

Der Bund zahlt für den Einstieg beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS offenbar 6,6 Milliarden Euro. Das berichtet der “Spiegel” unter Berufung auf Parlamentskreise. Vergangene Woche hatte sich die Regierung mit den Eigentümerfamilien Bode und Braunbehrens, die über die Wegman-Holding bislang den deutschen Unternehmensteil in Höhe von 50 Prozent halten, auf den Betrag geeinigt. Allerdings hielt die Regierung bislang die exakte Summe geheim. Der Kaufvertrag soll noch im November abgeschlossen werden.

Ursprünglich wollten die Eigentümerfamilien ihren Anteil an die Börse bringen. Diesen Plan gaben sie über den Sommer auf, als Rüstungswerte an den Börsen im Wert deutlich nachgaben. Daraufhin habe Wegmann beabsichtigt, den Verkauf ihrer Anteile im Rahmen einer M&A-Transaktion mit anderen, ausländischen Investoren in Betracht zu ziehen, heißt es in einer vertraulichen Unterrichtung des Parlaments durch das Bundesfinanzministerium, aus der der “Spiegel” berichtet. Unter anderem war die tschechische CSG Group an einem Einstieg bei KNDS interessiert. Ein solches Szenario würde die deutschen Sicherheitsinteressen an der Schlüsseltechnologie geschützte und gepanzerte Fahrzeuge erheblich gefährden, schreibt die Bundesregierung und begründet damit den nun geplanten Kauf der Anteile.

Die Kaufsumme leitet sich aus der Bewertung des KNDS-Konzerns im Vorfeld des geplanten Börsenganges ab. Dieser belief sich nach Informationen des “Spiegel” auf 11,2 Milliarden Euro. Zusätzlich zu der Hälfte dieser Summe für den 50-Prozent-Anteil legte die Bundesregierung noch eine weitere Milliarde für die Familie drauf. So ergibt sich der Kaufpreis von 6,6 Milliarden Euro. Begründet wird der Aufschlag damit, dass der erwartete Jahresgewinn anteilig noch den Eigentümerfamilien zufließen sollte.

Um den potenziell größten Auftrag für KNDS wird indes noch gerungen. Im Rahmen des Beschaffungsprogramms Arminius sollen in einer ersten Tranche 1.800 Radpanzer des Typs Boxer beschafft werden. Ausgerechnet kurz vor dem Staatseinstieg bei KNDS hat das Beschaffungsamt der Bundeswehr den Arminius-Deal in den vergangenen Wochen verzögert. Hintergrund sind handfeste Meinungsverschiedenheiten über Preis und Leistungsumfang, hieß es dazu in Berlin. Nun wird nachverhandelt, eine Einigung im kommenden Jahr ist möglich, wenn sich die Industrie bewegt.