NRW-SPD will Rot-Rot-Grün oder Wüst als Juniorpartner

Der Spitzenkandidat der SPD in Nordrhein-Westfalen, Jochen Ott, hält nach der Landtagswahl im kommenden Jahr ein Bündnis aus SPD, Linken und Grünen für denkbar. Eine rot-rot-grüne Mehrheit in Nordrhein-Westfalen sei im Moment rechnerisch möglich, sagte er der „Zeit“. Sein Eindruck sei, dass es bei der Linken Leute gebe, mit denen man zusammenarbeiten könne.

Möglich sei außerdem eine Ampel. Oder, so formulierte es Ott, natürlich sei auch eine Option, dass Hendrik Wüst sein Juniorpartner werde. Derzeit liegt allerdings die CDU in NRW deutlich vor der SPD, aber der Abstand in den Umfragen hat sich zuletzt verringert. Ott sagte, ihm hätten auch die Midterms in den USA Hoffnung gemacht. Vor einem halben Jahr habe niemand geglaubt, dass Texas jemals blau werde. „Uns wird erzählt, Nordrhein-Westfalen könne nicht mehr rot werden. Das ist Quatsch.“

Ott fordert im nächsten Jahr den CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst bei der Landtagswahl heraus. Es sei offensichtlich, dass sie „unterschiedliche Typen“ seien, sagte Ott über seinen Konkurrenten Wüst. „Mich trifft man eher in der Kneipe als im Edelrestaurant.“ Ott sagte, „die Zeit für mehr Echtheit in der Politik“ sei gekommen. Er beklagte, „dass die CDU direkte Duelle zwischen Hendrik Wüst und mir möglichst vermeiden will, ob im Fernsehen oder im Landtag“.

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