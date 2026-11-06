Nürnberg: 30-Jähriger nach Messerstichen außer Lebensgefahr

Ein 30-jähriger Algerier ist am Mittwochabend (4. November 2026) bei einer Auseinandersetzung in der Nürnberger Innenstadt durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Inzwischen ist der Mann außer Lebensgefahr.

Ein Zeuge verständigte gegen 21:45 Uhr die Polizei, nachdem er im Stadtgraben auf Höhe des U-Bahnhofs Opernhaus eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern beobachtet hatte. Der 30-Jährige erlitt mehrere Stiche in den Oberkörper und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Vier Männer für Ermittlungen von Bedeutung

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung stellte die Polizei vier Männer, die während der Auseinandersetzung am Tatort waren. Bei ihnen handelt es sich um einen Iraker, einen Iraner und zwei Syrer. Ob und in welcher Form sie an dem Geschehen beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Festnahmen oder eine strafrechtliche Verantwortung der Männer sind damit nicht belegt.

Wegen der potenziell lebensgefährlichen Verletzungen übernahm die Nürnberger Mordkommission die weiteren Ermittlungen. Die Beamten suchen zudem nach bislang unbekannten Personen, die sich zur Tatzeit ebenfalls im Bereich des Stadtgrabens oder des U-Bahnhofs Opernhaus aufhielten und möglicherweise an der Auseinandersetzung beteiligt waren.

Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim eingerichteten Hinweistelefon zu melden.

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