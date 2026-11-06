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Nürnberg: Warnstreiks führen am Montag zu Verkehrssperren

Nürnberg: Warnstreiks führen am Montag zu Verkehrssperren
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Alfred Ingerl
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1 Minuten Lesezeit

Mehrere angemeldete Aufzüge führen am Montagvormittag, 9. November 2026, in Nürnberg zu Verkehrssperren und Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr.

Inhalte im Überblick

Drei Aufzüge zwischen 9 und 11.30 Uhr

Im Zusammenhang mit den anstehenden Warnstreiks sind zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr drei Aufzüge angemeldet. Die Strecken verlaufen über die Gugelstraße, Markgrafenstraße und Ulmenstraße, über die Winter-Günther-Straße, Vogelweiherstraße und Ulmenstraße sowie von der Zweibrückener Straße beziehungsweise Jaeckelstraße über die Nopitschstraße und den Dianaplatz zur Ulmenstraße.

Entlang der Routen kommt es zu Verkehrssperren. Dadurch sind längerfristige Behinderungen für den Fahrverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr zu erwarten.

Frankenstraße und Ulmenstraße komplett gesperrt

Zum Abschluss findet eine Kundgebung im Bereich Frankenstraße/Ulmenstraße an der Ecke Markgrafenstraße statt. In diesem Zusammenhang wird die Frankenstraße ab der Kreuzung Pillenreuther Straße und die Ulmenstraße ab dem Dianaplatz vollständig für den Fahrverkehr gesperrt.

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Fahrzeugführer werden gebeten, die Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und die betroffenen Bereiche nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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