Özdemir kritisiert Roth für Zentralrats-Aussage

Der baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) hat seine frühere Co-Vorsitzende Claudia Roth wegen ihrer Aussagen zu ihrem Umgang mit dem Thema Israel und Palästina kritisiert. “Zu sagen, dass der Zentralrat der Juden Druck auf sie gemacht habe, halte ich für schwierig”, sagte Özdemir am Dienstag der “taz”.

Er selbst könne nur sagen, dass er mit dem Zentralrat der Juden immer gut zusammengearbeitet habe. Die Aussagen Roths seien vor allem deshalb problematisch, “weil es dieses Narrativ bedient: Da gibt es eine Lobby, die bestimmt die deutsche Politik”, sagte der Grünen-Politiker. “Damit sollten wir sehr vorsichtig umgehen.”

Hintergrund ist eine Aussage Roths im Podcast “Jung und Naiv”. Darin hatte es Claudia Roth vergangene Woche als persönlichen Fehler bezeichnet, in ihrer Amtszeit als Kulturstaatsministerin Akteure rund um den Film “No Other Land” kritisiert zu haben. Das bereue sie heute. Bei der Abschlussgala der Berlinale 2024 hatten Äußerungen mehrerer Preisträger zum Krieg in Gaza eine Debatte über Antisemitismus in der Kulturbranche ausgelöst. Auch Claudia Roth war für ihr Verhalten damals in die Kritik geraten.

Der mediale Druck sei “massiv” gewesen, sagte Roth im Podcast. “Es war so ein unfassbarer Druck vom Zentralrat, von unglaublich vielen Kreisen”. Im weiteren Gespräch hatte sie erzählt: “Manche gute Freunde von mir, ausländische Freunde, sagen: Wann befreist du dich endlich von dieser Schuld der Geschichte? Oder wann gehst du anders damit um?” Diesen Teil ihrer Aussage hat Roth inzwischen gegenüber dem “Stern” hatte Roth wieder relativiert. Sie habe sich diese Aussagen ihrer Freunde “nicht zu eigen gemacht”, sondern lediglich zitiert.

Am Wochenende hatten 50 Grünen-Mitglieder einen offenen Brief an die Parteiführung geschrieben, in dem sie einen klaren öffentlichen Widerspruch des Bundesvorstands verlangten. Die Parteispitze verteidigte Roth. Parteivorsitzende Franziska Brantner bezeichnete Roths Äußerung als eine unglückliche Formulierung. “Sie hätte diese Aussagen von Dritten einordnen sollen, damit diese missverständlichen Interpretationen nicht möglich sind”, sagte Brantner.