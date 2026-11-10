US-Börsen lassen nach – Inflation bremst Anleger aus

Die US-Börsen haben am Dienstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.232 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.521 Punkten 0,4 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.741 Punkten 0,6 Prozent im Minus.

Die US-Statistikbehörde veröffentlichte am Dienstag neue Daten zur Inflation im Oktober. Gegenüber dem Vormonat kletterten die Preise demnach um 0,4 Prozent, nach 0,6 Prozent im September. Damit fiel die Teuerung höher aus als im Vorfeld starker aus als von Experten erwartet. Die US-Zentralbank Federal Reserve, deren Doppelmandat einerseits Preisstabilität und andererseits eine möglichst hohe Beschäftigung verlangt, dürfte sich bei ihrer nächsten Zinssitzung auf die Bekämpfung der Inflation konzentrieren, nachdem sich der Arbeitsmarkt zuletzt robust gezeigt hatte.

Am Dienstag standen erneut Unternehmen des Bereichs “Künstliche Intelligenz” im Fokus. Neben der Debatte um Jen-Hsun Huang ging es um den geplanten Börsengang von Claude-Entwickler Anthropic. Das Unternehmen strebt eine Bewertung von 1,4 Billionen US-Dollar an. Mit neuen KI-basierten Büroprogrammen will man zudem Microsoft Konkurrenz machen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1162 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8959 Euro zu haben.

Der Ölpreis ließ nach: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 91,94 US-Dollar, das waren 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.031 US-Dollar gezahlt (-2,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,09 Euro pro Gramm.

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