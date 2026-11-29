In Burgthann und Leinburg sind Unbekannte in Wohnhäuser eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise zu auffälligen Beobachtungen.

Einbruch in der Westendstraße

Zwischen dem 27. November 2026, 22 Uhr, und dem 28. November 2026, 10 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Westendstraße in Burgthann ein. Sie schlugen ein Loch in die Verglasung der Terrassentür, durchsuchten mehrere Räume im Erdgeschoss und flüchteten anschließend. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Toilettenfenster in Leinburg eingeschlagen

Am 28. November gegen 17.45 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Winner Au in Leinburg. Sie schlugen ein Toilettenfenster ein, durchsuchten Schränke und Schubladen und flüchteten mit Beute in noch unbekannter Höhe.

Der Kriminaldauerdienst führte an beiden Tatorten Spurensicherungen durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Schwabach. Wer zu den Tatzeiten auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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