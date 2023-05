Publikums-Lieblinge am Staatstheater Augsburg mit zusätzlichen Terminen

Mehr als 20 ausverkaufte Vorstellungen der rasanten Komödie »Nein zum Geld« hat das Schauspiel-Ensemble am Staatstheater Augsburg seit September letzten Jahres in der brechtbühne im Gaswerk gespielt. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage gibt es nun zwei zusätzliche Termine für diesen Publikums-Erfolg, und zwar am Mittwoch, den 31.5.23 sowie am Freitag, den 30.6.23 (jeweils 19:30 Uhr).

Ebenso wird Sibylle Bergs Schauspiel »Viel gut essen« im Alten Rock Café an zwei zusätzlichen Terminen angeboten, nämlich am Sonntag, den 14.5.23 und am Mittwoch, den 17.5.23 (jeweils 20:00 Uhr).

Der Besucherservice des Staatstheater Augsburg ist telefonisch, per Mail oder persönlich erreichbar (Telefon 0821 324 49 00, Email an tickets@staatstheater-augsburg.de, Theaterkasse am Rathausplatz, Mo, Di, Mi, Fr 9 bis 17 Uhr, Do 9 bis 17:30 Uhr & Sa 10 bis 17 Uhr). Auch online über www.staatstheater-augsburg.de/spielplan können Tickets gebucht werden. Theaterkarten berechtigen eine Person zur Hin- und Rückfahrt zum und vom Veranstaltungsort ab 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 3:00 Uhr des folgenden Tages auf allen Linien im AVV und der Stadtwerke Augsburg und Gersthofen (außer Nachtbusverkehr und 1. Klasse der DB AG).

Für die aufgeführten Termine sind derzeit noch Karten erhältlich. Weitere Vorstellungen beider Inszenierungen sind für die Spielzeit 2023/24 geplant.